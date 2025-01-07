Москва, 7 января, 2025, 18:57 — ИА Регнум. Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков рассказал, что перенёс двустороннюю пневмонию.

Валентина Певцова/ТАСС Максим Траньков

«Заболели дружно всей семьёй, диагнозы немного разные, вирус дал осложнения, кому-то «повезло» больше, кому-то меньше. Но беспокоиться уже не нужно», — написал он в Telegram‑канале.

Спортсмен опубликовал фотографию с медицинским заключением, в котором указан диагноз «двусторонняя полисегментарная интерстициальная пневмония».

Как передавало ИА Регнум, в апреле 2024 года традиционный урок «Разговоры о важном» в российских школах и других учебных заведениях посвятили обсуждению здорового образа жизни. В рамках урока «Россия — здоровая держава» Траньков рассказал учащимся, как важно заботиться о здоровье, и раскрыл секреты его сохранения. Спортсмен указал на важность поддержания гигиены, а также на пользу прогулок и умеренных физических нагрузок.