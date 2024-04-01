Москва, 1 апреля, 2024, 16:27 — ИА Регнум. Традиционный урок «Разговоры о важном» в российских школах и других учебных заведениях 1 апреля посвятили обсуждению здорового образа жизни. Об этом сообщили на портале «Единое содержание общего образования».

Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press

В рамках урока «Россия — здоровая держава» двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков рассказал учащимся, как важно заботиться о здоровье, и раскрыл секреты его сохранения.

«Дисциплина очень важна в вопросах здоровья. Если есть режим, то и для здоровья это тоже очень полезно. Прививайте себе режим с детства», — сказал Траньков.

Спортсмен указал на важность поддержания гигиены, а также на пользу прогулок и умеренных физических нагрузок. Также с учащимися обсудили вопросы формирования культуры здоровья, так как это помогает сохранять физическое и душевное состояние человека.

Как сообщало ИА Регнум, 19 марта президент России Владимир Путин назвал народосбережение и помощь молодым семьям с детьми одним из главных направлений для страны. Он также отметил важность воспитания молодого поколения и развития экономики.

1 апреля Кремль опубликовал перечень поручений главы государства правительству. Он в том числе поручил разработать нацпроект «Продолжительная и активная жизнь».