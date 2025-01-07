Вашингтон, 7 января, 2025, 18:22 — ИА Регнум. Тела двух человек были найдены в отсеке шасси во время технического осмотра самолёта в аэропорту Форт-Лодердейл во Флориде. Об этом 7 января сообщил телеканал NBC News со ссылкой на авиакомпанию JetBlue.

Christoph Reichwein/Global Look Press

«На данный момент личности погибших и обстоятельства, при которых они получили доступ к самолёту, остаются под следствием», — заявили в компании.

Незадолго до обнаружения погибших самолёт выполнил рейс из аэропорта им. Джона Кеннеди в Нью-Йорке.

Как передавало ИА Регнум, 5 октября в аэропорту Лас-Вегаса в американском штате Невада произошло возгорание пассажирского лайнера во время посадки. Самолёт авиакомпании Frontier, прибывший из Сан-Диего (штат Калифорния), охватило огнем, когда он катился по взлётно-посадочной полосе. Из-под шасси вырывались клубы дыма и языки пламени. В момент возгорания было объявлено чрезвычайное положение. Всех пассажиров и членов экипажа благополучно доставили в охраняемую зону.