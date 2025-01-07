Курск, 7 января, 2025, 15:51 — ИА Регнум. Российские силы нанесли поражение Вооружённым силам Украины (ВСУ) в районе шести населённых пунктов Курской области. Об этом во вторник, 7 января, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Станислав Красильников/РИА Новости

«Подразделения группировки войск «Север» в ходе наступательных действий нанесли поражение формированиям тяжёлой механизированной, трех механизированных, двух десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и двух бригад территориальной обороны ВСУ в районах населённых пунктов Казачья Локня, Кубаткин, Лебедевка, Никольский, Суджа и Черкасское Поречное», — отмечается в публикации, распространённой в Telegram-канале министерства.

За сутки ВСУ в числе прочего потеряли свыше 325 военных, 10 танков, боевую машину пехоты, а также бронетранспортёр. Как уточняется, потери за всё время боевых действий на территории курского приграничья с украинской стороны составили 49,8 тыс. человек.

Кроме того, ранее в этот же день российские силы ударили по инфраструктуре военных аэродромов, складам вооружения и скоплениям техники украинских формирований и иностранных наёмников в 164 районах. Также силы противовоздушной обороны РФ за прошедшие сутки сбили шесть снарядов для американской реактивной системы залпового огня HIMARS и 50 дронов самолётного типа.