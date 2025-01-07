Москва, 7 января, 2025, 12:24 — ИА Регнум. Российские военные за сутки нанесли удары по инфраструктуре военных аэродромов, складам вооружения и скоплениям техники украинских формирований и иностранных наёмников в 164 районах. Об этом 7 января сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Russian Defence Ministry/Global Look Press

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, складам вооружения, а также скоплениям живой силы и техники вооружённых формирований ВСУ и иностранных наёмников в 164 районах», — сказал он.

Конашенков добавил, что российские силы противовоздушной обороны за сутки сбили шесть снарядов для американской реактивной системы залпового огня HIMARS и 50 дронов самолётного типа противника.

Как сообщало ИА Регнум, 6 января российские военные нанесли удары по украинским формированиям в районе 16 населённых пунктов в курском приграничье. Уточнялось, что удары были нанесены у Александрии, Казачьей Локни, Гуево, Лебедевки, Куриловки, Малой Локни, Леонидово, Мирного, Махновки, Никольского, Николаево-Дарьино, Свердликово, Русского Поречного, Черкасского Поречного, Суджа и Старой Сорочины. За сутки ВСУ потеряли в Курской области до 485 бойцов, в том числе 150 человек при попытке прорыва к хутору Бердин.

Ранее в этот же день координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев рассказал об ударе армии России по аэродрому и цехам сборки дронов для украинских боевиков в городе Белая Церковь Киевской области. По его словам, подвергшийся удару аэродром был действующим.