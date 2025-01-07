Тюмень, 7 января, 2025, 14:22 — ИА Регнум. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал доклад о расследовании дела по факту проживания на лестнице жилого дома в Тюмени иностранцев. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.

Кадр из видео

Ранее жители дома на улице 50 лет ВЛКСМ рассказали, что между лестничными пролётами поселились приезжие, создавая угрозу безопасности и порядку в жилом комплексе.

«В связи с этим возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство»)», — написал 6 января Telegram-канал ведомства.

Также возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ («Халатность»), в рамках которого следователи СК РФ оценят действия сотрудников органов внутренних дел по исполнению должностных обязанностей и надзору за исполнением миграционного законодательства.

Как сообщало ИА Регнум, 30 декабря президент РФ Владимир Путин подписал указ, предписывающий иностранцам и лицам без гражданства, находящимся в России незаконно, самостоятельно покинуть страну или до 30 апреля 2025 года урегулировать своё правовое положение. Миграционный режим высылки в России вводится с 5 февраля 2025 года. Он будет применяться в отношении иностранных граждан, не имеющих законных оснований для пребывания в стране.