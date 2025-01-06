Москва, 6 января, 2025, 20:17 — ИА Регнум. Великобритания планировала заниматься разработкой литиевого месторождения в Донбассе, но эти планы потерпели крах. Об этом 6 января заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

По его словам, около года назад Киев за смешную сумму полностью передал британскому бизнесмену Энтони Сейджу права на разработку Шевченковского литиевого месторождения. Тот планировал, что добычу будет осуществлять его компания European Lithium.

«Фактически британцами при содействии [главы киевского режима Владимира] Зеленского было украдено бесценное месторождение. Но теперь на их планах поставлен крест, им не суждено сбыться», — приводит слова Рогова «РИА Новости».

Он добавил, что теперь Зеленский бросает украинцев на убой, чтобы попытаться защитить интересы западных бизнесменов.

Как сообщало ИА Регнум, 3 января Вооружённые силы РФ взяли под контроль крупнейшее Шевченковское месторождение лития, расположенное в Великоновосёлковском районе ДНР.

Рогов 6 января сообщил, что киевский режим фактически потерял контроль над крупнейшим месторождением лития, расположенным в западной части ДНР. По его словам, российские военные постепенно продвигаются к западной границе республики, в том чисел в районе Великой Новосёлки.

Месторождение занимает около 40 га. Помимо лития, оно богато и другими природными ресурсами — ниобием, бериллием, танталом. Рогов назвал Шевченковское месторождение бесценным.