Донецк, 3 января, 2025, 16:20 — ИА Регнум. Бойцы Вооружённых сил России взяли под свой контроль Шевченковское месторождение лития, расположенное в Великоновосёлковском районе Донецкой Народной Республики, на восточной окраине села Шевченко. Об этом 3 января сообщила «Российская газета».

Станислав Красильников/РИА Новости

«Шевченковское месторождение лития ― крупнейшее на Украине и одно из богатейших в Европе ― перешло под контроль российских сил», ― говорится в материале.

Месторождение ещё в советское время (в 1982 году) открыла Новомосковская ГРЭ КП «Южукргеология». Площадь месторождения составляет 0,8 кв. км, мощность перекрывающих осадочных пород 70-130 м, запасы подсчитаны до глубины 500 м. В окрестностях Шевченко залегают 13,8 млн тонн литиевых руд.

Ведущий специалист комиссии по экономике и промышленности Евросоюза Арнольд Ренингард ранее заявлял, что запасов Шевченковского месторождения лития должно было хватить на все нужды ЕС до 2050 года, и требовал не допустить перехода месторождения под контроль России.

Как сообщало ИА Регнум, Вооружённые силы России 16 декабря освободили населённый пункт Шевченко, расположенный под Красноармейском (украинское название — Покровск) в ДНР.

Как отметил глава ДНР Денис Пушилин, украинские военные пытались контратаковать на красноармейском направлении, однако у них это не получилось. ВСУ понесли большие потери как убитыми, так и ранеными. Он добавил, что после освобождения Шевченко ситуация у российских подразделений значительно улучшилась.

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов 1 января проинформировал, что российские военные приступили к зачистке от украинских формирований села Шевченко. Он добавил, что на этом направлении бои также ведутся в районе сёл Дачное и Янтарное.