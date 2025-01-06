Москва, 6 января, 2025, 05:34 — ИА Регнум. Киевский режим фактически потерял контроль над крупнейшим месторождением лития в западной части Донецкой Народной Республики, об этом заявил «РИА Новости» председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Рогов

Речь идёт о крупнейшем Шевченковском литиевом месторождении в западной части ДНР. Его залежи также захватывают Запорожскую область.

«Наша армия постепенно продвигается к западной границе ДНР, в том числе в районе Покровска, Курахово и Великой Новоселки. Вести какую-либо разработку противник там больше не сможет, а вот экономике нашей страны оно ещё послужит», — сказал Рогов.

Месторождение занимает около 40 Га. Помимо лития оно богато и другими природными ресурсами — ниобием, бериллием, танталом. Рогов назвал Шевченковское месторождение бесценным.

Как сообщало ИА Регнум, 3 января бойцы ВС РФ взяли под контроль крупнейшее Шевченковское месторождение лития, расположенное в Великоновосёлковском районе ДНР.

Российские военные 5 января подняли триколор на западной окраине Курахово. В этот же день сообщалось, что украинские формирования прекратили организованное сопротивление в городе.

Военкор Юрий Котенок сообщил, что Курахово фактически освобождено от ВСУ. Он уточнил, что на окраинах города продолжают находиться отряды украинских сил, а подразделения ВС РФ зачищают населённый пункт от остатков противника.