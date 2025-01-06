Украина потеряла контроль над крупнейшим месторождением лития — Рогов
Рогов: Украина потеряла контроль над крупнейшим месторождением лития
Москва, 6 января, 2025, 05:34 — ИА Регнум. Киевский режим фактически потерял контроль над крупнейшим месторождением лития в западной части Донецкой Народной Республики, об этом заявил «РИА Новости» председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
Речь идёт о крупнейшем Шевченковском литиевом месторождении в западной части ДНР. Его залежи также захватывают Запорожскую область.
«Наша армия постепенно продвигается к западной границе ДНР, в том числе в районе Покровска, Курахово и Великой Новоселки. Вести какую-либо разработку противник там больше не сможет, а вот экономике нашей страны оно ещё послужит», — сказал Рогов.
Месторождение занимает около 40 Га. Помимо лития оно богато и другими природными ресурсами — ниобием, бериллием, танталом. Рогов назвал Шевченковское месторождение бесценным.
Как сообщало ИА Регнум, 3 января бойцы ВС РФ взяли под контроль крупнейшее Шевченковское месторождение лития, расположенное в Великоновосёлковском районе ДНР.
Российские военные 5 января подняли триколор на западной окраине Курахово. В этот же день сообщалось, что украинские формирования прекратили организованное сопротивление в городе.
Военкор Юрий Котенок сообщил, что Курахово фактически освобождено от ВСУ. Он уточнил, что на окраинах города продолжают находиться отряды украинских сил, а подразделения ВС РФ зачищают населённый пункт от остатков противника.