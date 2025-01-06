Красногоровка, ДНР, 6 января, 2025, 13:30 — ИА Регнум. Мирный житель Красногоровки Донецкой Народной Республики (ДНР) прорвался через украинские позиции и на велосипеде с белым пакетом вместо флага пересёк минное поле, добравшись до российских военных. Об этом 6 января сообщил телеканал RT.

Дмитрий Ягодкин/ТАСС Красногоровка

Отмечается, что ВС России обнаружили его с помощью дрона, после чего направили информацию другим группам, отдав команду не открывать огонь. На протяжении оставшегося пути за передвижением мужчины следили с помощью беспилотника.

«Исторический момент, можно сказать. Из Красногоровки какой-то мужчина на велосипеде просто через позиции противника проехал. <…> Человек пошёл на отчаянный шаг на самом деле», — произнёс наблюдавший за происходящим военкор телеканала Андрей Филатов.

Как передавало ИА Регнум, в начале декабря прошлого года российский солдат на электровелосипеде провёл боевую машину пехоты (БМП) через минные поля к позициям украинской армии для последующей атаки. Лёгкий и манёвренный транспорт позволил ему избежать детонации.

В ноябре младший лейтенант ВС РФ Вячеслав Мозговенко отбил рукой украинский дрон в зоне проведения спецоперации и спас восемь военнослужащих, а также экипаж российской боевой машины.