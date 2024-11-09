Москва, 9 ноября, 2024, 11:35 — ИА Регнум. Младший лейтенант Вооружённых сил РФ Вячеслав Мозговенко отбил рукой украинский дрон в зоне проведения специальной военной операции и спас восемь военнослужащих, а также экипаж российской боевой машины. Об этом сообщило 9 ноября Министерство обороны России.

Министерство обороны РФ Вячеслав Мозговенко

За это боец получил звание Героя России.

«За героизм, мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга, младшему лейтенанту Вячеславу Мозговенко присвоено звание Героя Российской Федерации», — отметило ведомство в своём Telegram-канале.

В Минобороны уточнили, что в одном из боев рота, в которой служит Мозговенко, попала в полуокружение. Младший лейтенант получил приказ на отход и начал эвакуацию вооружения, а также личного состава.

В ходе движения боец заметил летящий на большой скорости вражеский дрон. Беспилотник приближался к боевой машине, орудия которой были повреждены. В отсутствие возможности открыть огонь из этого вооружения Мозговенко отбил украинский аппарат рукой.

При этом он получил тяжелое ранение, ожоги лица и дыхательных путей. Кроме того, в ведомстве рассказали, что младший лейтенант принимает участие в спецоперации с самого её начала и является заместителем командира боевой машины в составе десантно-штурмового взвода.

Мозговенко не раз вступал в бой с превосходящими силами противника и успел ликвидировать за время службы десятки военных ВСУ. За свои боевые качества он получил позывной Охотник. В министерстве подчеркнули, что боец три раза оказывался ранен, но всегда возвращался в строй.

Как сообщало ИА Регнум, в январе 2024 года Минобороны России обнародовало информацию о том, что наводчик-оператор танка ВС РФ рядовой Иван Семёнов успешно действовал в ходе наступательной операции на позиции ВСУ совместно с другими экипажами. Мужественные действия российских бойцов привели к бегству украинских военных. В ходе боя противник потерял большое количество личного состава, в то время как мотострелки Вооружённых сил России при поддержке танкистов штурмом овладели опорным пунктом ВСУ.

В середине октября стало известно, что участнику спецоперации уфимцу Ильдару Суфиярову указом президента России Владимира Путина присвоено звание Героя России посмертно. Старший лейтенант командовал 2-м мотострелковым взводом 2-й мотострелковой роты полка «Башкортостан». Он подписал контракт с Вооружёнными силами в мае 2023 года. Суфияров погиб весной 2024 года.