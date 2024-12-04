Киев, 4 декабря, 2024, 10:46 — ИА Регнум. Российский солдат на электровелосипеде провёл боевую машину пехоты (БМП) через минные поля. Подвиг бойца опубликовали в Telegram-канале «Военкоры Русской Весны».

Дмитрий Ягодкин/ТАСС

На кадрах велосипедист-штурмовик прокладывает путь БМП через минное поле к позициям ВСУ для последующей атаки. Лёгкий и маневренный транспорт позволяет ему избегать детонации.

Отмечается, что видео заезда сняли с контролирующего ситуацию дрона. Операторы беспилотника были в шоке от безрассудства военнослужащего и не могли поверить, что тот выехал на минное поле на велосипеде.

Как передавало ИА Регнум, 9 ноября Министерство обороны России сообщило о подвиге младшего лейтенанта ВС РФ Вячеслава Мозговенко. Он отбил рукой украинский дрон в зоне проведения специальной военной операции и спас восемь военнослужащих, а также экипаж российской боевой машины.

В марте военнослужащий ВС России в одиночку отправился к окопу украинской разведки на границе под Белгородской областью. Боец во весть рост, не сгибаясь и не прижимаясь к земле, практически вплотную подошёл к окопу диверсантов и забросил туда гранату. После взрыва, пока украинские боевики были в панике и всё вокруг заволокло дымом, российский боец успел скрыться.