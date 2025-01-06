Москва, 6 января, 2025, 10:35 — ИА Регнум. В Москве прокуратура начала проверку по факту длительной задержки электропоезда на станции Ховрино. Об этом сообщили в пресс-службе Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

Александр Манзюк/ТАСС

«Северная транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения прав пассажиров по факту задержки движения электропоезда Химки — Ховрино на втором главном пути станции Ховрино», — указало ведомство в Telegram-канале 5 января.

Предварительно, к задержке привёл обрыв контактной сети. Прокурорам предстоит проверить все обстоятельства и дать оценку действиям работников Октябрьской железной дороги. Столичная прокуратура держит ход проверки на контроле.

Как сообщало ИА Регнум, 22 декабря два пассажирских поезда задержались в пути из-за схода с рельсов вагонов грузовых поездов в Забайкальском крае. На станциях Зилово и Чернышевск для пассажиров было организовано питание. После возобновления движения составы отправились по своим маршрутам.

Утром в тот день два состава грузовых поездов столкнулись в Чернышевском районе. Инцидент произошёл на 6623-м км железной дороги (перегон Бушулей — Жирекен). По предварительным данным, у первого поезда с рельсов сошли 35 вагонов, у второго — семь, груженных углем.