Москва, 6 января, 2025, 02:52 — ИА Регнум. Бывший боец ВСУ с позывным Якудза, который сейчас служит в российском добровольческом отряде имени Максима Кривоноса, рассказал «РИА Новости», что не смог убить российского военнослужащего в ходе боевых действий.

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Якудза отметил, что, когда он воевал на стороне ВСУ, несколько раз была возможность убить российского бойца.

«Я этого не сделал, … вот не хотел я убивать человека, вот есть у меня такое», — рассказал доброволец.

Бывшего бойца ВСУ мобилизовали против его воли. Сотрудники ТЦК (военкомата) забрали его прямо из института, где он преподавал. Якудза подчеркнул, что он не настроен убивать, так как его учили не убивать, а учить людей.

Свой позывной Якудза получил уже в добровольческом отряде, так как его работа ранее была связана, в частности, с преподаванием японского языка.

Отряд имени Максима Кривоноса начали формировать осенью 2023 года из числа пленных, а также мирных жителей Украины, не смирившихся с политикой киевского режима.

Как сообщало ИА Регнум, главу киевского режима Владимира Зеленского, который истребляет не только украинский народ, постигнет участь парагвайского диктатора Франсиско Солано Лопеса, проигравшего в войне и лишившего собственную страну большей части мужского населения, заявил ранее боец с позывным Якудза.

Украинские военные не поддерживают режим Владимира Зеленского, отказываясь выполнять задачи командования ВСУ. Об этом сообщил перешедший на сторону ВС РФ бывший украинский военный медик, а ныне боец добровольческого отряда имени Максима Кривоноса Владимир Кошелек с позывным Историк.