Киев, 5 января, 2025, 06:25 — ИА Регнум. Главу киевского режима Владимира Зеленского, который истребляет не только украинский народ, постигнет участь парагвайского диктатора Франсиско Солано Лопеса, проигравшего в войне и лишившего собственную страну большей части мужского населения. Об этом «РИА Новости» заявил боец добровольческого отряда, бывший военнослужащий ВСУ с позывным Якудза.

ИА Регнум Зеленский, английский язык

Отряд имени Максима Кривоноса начали формировать осенью 2023 года из числа пленных, а также мирных жителей Украины, не смирившихся с политикой киевского режима.

«Украина может повторить судьбу Парагвая. Напоминаю, там минус 70 или 90% мужского населения. Они потеряли половину территорий. Ужасные были результаты. Ну и, конечно, вспоминаю, как закончил президент, точнее диктатор, Парагвая. Он был убит», — сказал доброволец.

По его словам, Украина сейчас идёт по пути Парагвая, где война до последнего человека. Все граждане, способные держать оружие в руках, призываются на бессмысленную войну с более сильным противником.

Собеседник агентства подчеркнул, что постоянное снижение призывного возраста на Украине приведёт к тому, что люди после школы не будут учиться, получать специальности и работать на благо страны. Они не будут создавать семьи и начинать настоящую взрослую жизнь. Вместо этого их ждёт кошмар в виде окопов и войны.

«Зеленский устраивает настоящий геноцид своими законами, действиями полиции и сотрудников ТЦК. Это просто геноцид нашего народа, вы стали стихийным бедствием и бедой для нашей страны. Вы должны получить по заслугам», — заключил он.

Солано Лопес считается инициатором Парагвайской войны (1864–1870), которая завершилась только после его смерти от рук бразильских солдат. По разным оценкам, она унесла более миллиона жизней. В результате конфликта Парагвай потерял около 70% взрослых мужчин.

Как сообщало ИА Регнум, британский премьер-министр Кир Стармер намерен в ближайшее время после инаугурации избранного президента США Дональда Трампа посетить Вашингтон. Основная задача — убедить американского лидера в необходимости продолжения военной помощи Украине, сообщила газета The Times со ссылкой на собственные источники.

На Украине сотрудники Территориального центра комплектования в Запорожье применили газ против нескольких мужчин, которые забаррикадировались в одном из помещений военкомата.