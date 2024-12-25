Москва, 26 декабря, 2024, 01:37 — ИА Регнум. Украинские военные не поддерживают режим Владимира Зеленского, отказываясь выполнять задачи командования ВСУ. Об этом сообщил перешедший на сторону ВС РФ бывший украинский военный медик, а ныне боец добровольческого отряда имени Максима Кривоноса Владимир Кошелек с позывным Историк.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Хочу привести пример. Даже уже когда я проходил службу в ВСУ, как-то сидели на позициях, приезжает командир и доводит новые задачи. Задачи максимально неадекватные. Я об этом прямо говорю, что задачи максимально неадекватные, что они невыполнимы и мы там погибнем. Смысл в этом всём? Мы воюем за Украину и победу или за рейтинги Зеленского?» — приводит слова военного «РИА Новости».

После отъезда командира, рассказал Кошелек, сослуживцы подходили к нему и хвалили за высказанное недовольство. Вместе с этим он сравнил зачисление в отряд Кривоноса с возвращением в семью, так как в отряде отсутствует предвзятое отношение к кому-либо. По его словам, украинцы осознают происходящее в стране, однако боятся говорить об этом публично, так как запуганы и «загнаны в угол».

Добровольческий отряд имени Максима Кривоноса создал бывший военнослужащий Вооружённых сил Украины. Бойцы отряда сформировали освободительное движение и ведут борьбу с украинскими властями.

Как передавало ИА Регнум, 15 декабря главред украинского издания «Цензор. нет» Юрий Бутусов заявил, что около тысячи военных из обученной во Франции 155-й бригады ВСУ имени Анны Киевской дезертировали после прибытия на передовую. Он пояснил, что дезертирство связано с тем, что данная бригада была набрана из насильно мобилизованных, которых плохо подготовили. Бутусов заключил, что именно это и стало причиной того, что почти тысяча военных сразу по прибытии поехали по домам.

Командир взвода 21-й мехбригады национальной гвардии Украины Вячеслав Хоменко 25 ноября заявил, что у подавляющего большинства военнослужащих в ВСУ нет мотивации воевать. По его данным, 90% украинских военных не имеют необходимого боевого опыта.