Таллин, 6 января, 2025, 02:31 — ИА Регнум. При атаке ВСУ беспилотниками по Ленинградской и Псковской областям 4 января воздушное пространство Эстонии не было нарушено. Об этом написали местные СМИ со ссылкой на собственные источники.

Дарья Драй ИА REGNUM Граница Эстония-Россия

Координатор дрон-подразделения Союза обороны Эстонии Айвар Ханниотти заявил в эфире телерадиокомпании ERR, что беспилотники использовали маршрут, минуя крупные города и зоны со средствами ПВО.

По мнению эксперта, дроны были запущены из Киевской области.

«Операция началась из Киевской области и двигалась дальше, достигнув Ленинградской области. Таким образом ударные беспилотники самолётного типа могут достигать различных целей. Они точно не летели по прямой, для этого были выбраны разные маршруты путём регулировки изгибов и высот», — предположил Ханниотти.

По словам специалиста, для осуществления полётов дронов выбираются участки с минимальным уровнем защиты от средств противовоздушной обороны.

Эстонский центр управления воздушными операциями подтвердил, что украинские беспилотники не приближались к границам Эстонии, а российская система ПВО не заходила в воздушное пространство страны, резюмировало издание.

Как сообщало ИА Регнум, четыре дрона ВСУ были сбиты ночью и утром 4 января в Ленинградской области российскими силами противовоздушной обороны, информировал глава региона Александр Дрозденко.

Он написал, что ночью 4 января в районе Лужской губы Финского залива был обнаружен и уничтожен дрон ВСУ. По сведениям губернатора, ранения людей и разрушений не было зафиксировано.