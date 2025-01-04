Гатчина, Ленинградская область, 4 января, 2025, 11:06 — ИА Регнум. Четыре дрона ВСУ были сбиты ночью и утром 4 января в Ленинградской области российскими силами противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщил глава региона Александр Дрозденко.

Иван Шилов ИА Регнум

«Над территорией Ленобласти уничтожено четыре летательных аппарата», — написал губернатор в своём Telegram-канале.

Кроме того, по информации Дрозденко, для обезвреживания вражеских беспилотников применялись средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и стрелковое оружие. Он также назвал рекордным указанное число дронов, сбитых в регионе за ночь и утро.

Губернатор уточнил, что в настоящее время режим опасности атаки беспилотников отменён в регионе.

Как сообщало ИА Регнум, Министерство обороны России проинформировало, что российские силы противовоздушной обороны ночью 4 января сбили над пятью регионами РФ 16 беспилотников ВСУ. Согласно информации ведомства, в Брянской области нейтрализовали десять дронов, в Смоленской — три, в Белгородской, Псковской и Ленинградской областях — по одному.

Ранее Дрозденко написал, что ночью 4 января в районе Лужской губы Финского залива был обнаружен и уничтожен дрон ВСУ. По сведениям губернатора, ранения людей и разрушений не было зафиксировано.

4 января Росавиация объявила, что аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге возобновил работу в штатном режиме. Ограничения действовали временно в целях безопасности.