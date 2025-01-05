Москва, 6 января, 2025, 01:55 — ИА Регнум. Главный внештатный специалист Минздрава по инфекционным болезням профессор Владимир Чуланов предупредил, что тяжелее всех течение метапневмовируса переносят дети и пожилые.

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«Риску тяжёлого течения инфекции подвержены дети до пяти лет, люди старше 65 лет, а также лица, страдающие иммунодефицитом», — цитирует эксперта «РИА Новости».

Метапневмовирус человека — классический вирус, который на протяжении десятков лет активно циркулирует в различных странах. Этот вирус, как и другие инфекции, особенно активен в сезонный пик заболеваемости ОРВИ и гриппом. По словам специалистов, он передаётся преимущественно воздушно-капельным путём, реже контактно-бытовым.

Симптомы метапневмовирусной инфекции — кашель, заложенность носа, насморк, повышение температуры, одышка, осиплость голоса.

Как сообщало ИА Регнум, вспышка метапневмовируса в Китае не приведёт к широкому распространению этого заболевания, заявил вирусолог, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

По словам специалиста, это один из респираторных вирусов, давно циркулирующих в человеческом обществе и вызывающих заболевания. В зависимости от здоровья и других факторов недуг может протекать по-разному, пояснил Альтштейн.

5 января интернет-издание Independent написало, что власти Китая усилили меры по борьбе со вспышкой метапневмовируса человека (HMPV). Ситуация с распространением этого возбудителя привела к переполненности больниц в стране и обеспокоила общественность.