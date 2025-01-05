Москва, 5 января, 2025, 18:52 — ИА Регнум. Вспышка метапневмовируса в Китае не приведёт к широкому распространению этого заболевания, заявил вирусолог, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн корреспонденту ИА Регнум.

(сс) Mohsen Abolghasem. MojNews

В Управлении по контролю и профилактике заболеваний КНР со ссылкой на результаты анализов респираторных проб, которые были проведены с 23 по 29 декабря, сообщили, что в Китае произошла вспышка метапневмовируса человека.

«Опыт большого количества прошлых лет не даёт каких-либо оснований, чтобы метапневмовирус вызывал большие эпидемии. И их нет. Но, конечно, наблюдать нужно за этим. И Роспотребнадзор в курсе этого вируса и наблюдает»,— сообщил вирусолог.

По словам специалиста, это один из респираторных вирусов, которых довольно много, и они давно уже циркулируют в человеческом обществе, вызывая заболевания. В зависимости от здоровья и других факторов недуг может протекать по-разному, пояснил Альтштейн.

«Основные симптомы — это насморк, кашель, боль в горле. Опасные осложнения — это пневмония. Ну наиболее опасно это для маленьких детей, для пожилых людей. Неприятен также для беременных женщин и для людей с иммунодефицитом»,— рассказал вирусолог.

В пресс-службе министерства здравоохранения Казахстана сообщили, что с начала эпидемического сезона выявили 30 случаев заболевания метапневмовирусом. По словам специалиста, это число небольшое.

«Какого-то взрывного распространения ранее у этого вируса не было. Он появляется не в первый раз. И 30 случаев в Казахстане — это число маленькое. В отличие от коронавируса, разнообразие вариантов метапневмовируса гораздо ниже. Поэтому думаю, что большого опасения здесь нет. Вряд ли это будет какая-то большая такая эпидемия, тем более пандемия»,— поделился мнением Альтштейн.

Вакцины от этого вируса на данный момент нет, уточнил вирусолог. На его взгляд, ситуация складывается так, что разработка этой вакцины может и не потребоваться.

«Надо ли создавать эту вакцину или нет — покажет рост заболеваемости. Если окажется, что действительно это что-то такое особенное, в смысле частоты заболеваний, то вакцину быстро смогут разработать. Это можно сделать за несколько месяцев. Даже быстрее, наверное, чем это было сделано с коронавирусом. Тогда на это ушло около восьми-девяти месяцев»,— рассказал специалист.

При этом Альтштейн призвал следить за распространением метапневмовируса и не допускать беспечности. По словам вирусолога, всегда нужно быть готовым госпитализировать больных и лечить их хотя бы симптоматически.

«Если вдруг действительно будут очень большие вспышки по миру, то специалисты займутся разработкой вакцины. Это если заболевание будет протекать тяжело, с частым числом пневмоний. Потому что пневмония, конечно, возникает при этом заболевании, но не так часто»,— подытожил собеседник агентства.

Как сообщало ИА Регнум, 5 января интернет-издание Independent написало, что власти Китая усилили меры по борьбе со вспышкой метапневмовируса человека (HMPV). Ситуация с распространением этого возбудителя привела к переполненности больниц в стране и обеспокоила общественность.

В Сети начали появляться кадры с людьми в масках, сделанные в больницах. Местные СМИ утверждают, что это напоминает начало распространения коронавирусной инфекции в 2019 году.

Ранее, 1 января, Роспотребнадзор проинформировал о росте заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями, характерными для зимы. В структуре возбудителей увеличивается доля вирусов гриппа, отметили в ведомстве, в том числе вируса A (H1N1), который приводит к серьёзным осложнениям.