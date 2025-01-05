Сумы, Украина, 6 января, 2025, 01:24 — ИА Регнум. На Украине повреждения после взрывов получили инфраструктурные объекты в Сумах. Об этом сообщили 5 января в областной военной администрации.

Иван Шилов ИА REGNUM Сумы

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Местные СМИ 5 января сообщали о серии взрывов в Сумах на фоне объявленной воздушной тревоги. Взрывы в городе были слышны в 16:50, 18:40 и 19:25.

Как сообщало ИА Регнум, днём 5 января воздушную тревогу объявили в Киеве. Власти призвали горожан спуститься в укрытия. Также сигналы сирены звучали в Черкасской, Кировоградской, Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской и Харьковской областях.

В столице Украины воздушную тревогу объявляли ночью 4 января. Местные паблики сообщили о нескольких взрывах. Население Харьковской и Днепропетровской областей об опасности с воздуха предупредили в 23:38 мск 3 января.