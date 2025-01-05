Киев, 5 января, 2025, 13:56 — ИА Регнум. В Киеве объявлена воздушная тревога. Власти призвали горожан спуститься в укрытия. Об этом 5 января сообщило украинское издание «Страна. ua».

Mykola Miakshykov/Keystone Press Agency/Global Look Press

«Воздушные силы ВСУ сообщают о полёте ракеты в сторону Киева. Киевлян просят спуститься в убежище», ― говорится в сообщении издания в Telegram-канале.

По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, воздушную тревогу объявили в столице Украины в 13:01 мск.

Также сигналы сирены звучат в Черкасской, Кировоградской, Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской и Харьковской областях.

Как сообщало ИА Регнум, на Украине ночью 4 января воздушную тревогу объявили в Киеве. По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, сирены зазвучали в 00:01 мск. Местные паблики сообщили о нескольких взрывах.

Население Харьковской и Днепропетровской областей об опасности с воздуха предупредили в 23:38 мск 3 января.

Координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев 3 января проинформировал о том, что в районе старого аэродрома в Чернигове после удара прогремели четыре взрыва.