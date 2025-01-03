Киев, 4 января, 2025, 00:35 — ИА Регнум. В Киеве ночью 4 января на фоне объявленной воздушной тревоги прогремело несколько взрывов, сообщил телеканал «Общественное».

Иван Шилов ИА Регнум Взрыв

Подробной информации об инцидентах нет. Местные власти не давали комментариев.

Издание «Страна. ua» написало, что в Киеве работает система ПВО.

По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, воздушную тревогу объявили в Киеве в 00:01 мск.

Как сообщало ИА Регнум, спикер Верховной рады Украины Руслан Стефанчук в четверг, 2 января, заявил о повреждении нескольких зданий парламента во время атаки беспилотников утром 1 января.

1 января пресс-служба Минобороны РФ сообщила о нанесении в минувшие сутки поражения объекту энергетики, обеспечивающему работу ВПК Украины. Кроме того, пресс-служба проинформировала, что за сутки ВС РФ нанесли удар по месту сборки морских дронов ВСУ, уничтожили три безэкипажных катера противника в Чёрном море.