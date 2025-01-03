В Киеве ночью прогремело несколько взрывов
«Общественное»: в Киеве ночью прогремело несколько взрывов
Киев, 4 января, 2025, 00:35 — ИА Регнум. В Киеве ночью 4 января на фоне объявленной воздушной тревоги прогремело несколько взрывов, сообщил телеканал «Общественное».
Подробной информации об инцидентах нет. Местные власти не давали комментариев.
Издание «Страна. ua» написало, что в Киеве работает система ПВО.
По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, воздушную тревогу объявили в Киеве в 00:01 мск.
Как сообщало ИА Регнум, спикер Верховной рады Украины Руслан Стефанчук в четверг, 2 января, заявил о повреждении нескольких зданий парламента во время атаки беспилотников утром 1 января.
1 января пресс-служба Минобороны РФ сообщила о нанесении в минувшие сутки поражения объекту энергетики, обеспечивающему работу ВПК Украины. Кроме того, пресс-служба проинформировала, что за сутки ВС РФ нанесли удар по месту сборки морских дронов ВСУ, уничтожили три безэкипажных катера противника в Чёрном море.