Вена, 5 января, 2025, 19:40 — ИА Регнум. Генеральный секретарь правящей Австрийской народной партии Кристиан Штокер временно возглавит её после заявлений канцлера страны и главы партии Карла Нехаммера о том, что он в ближайшие дни покинет оба поста, сообщила в воскресенье, 5 января, газета Kronen Zeitung.

Global Look Press/IMAGO/dts Nachrichtenagentur Кристиан Штокер

По этим данным, руководство правящей партии Австрии рассчитывает, что Штокер принесёт ей «спокойствие». Вопрос о постоянном преемнике Нехаммера предполагается решить до конца января.

Штокер с 2019 года был депутатом нижней палаты парламента страны. Ранее он занимал пост вице-бургомистра города Винер Нойштадт.

Штокер подтвердил, что временно займёт пост лидера партии, и отметил, что поддерживает инициативу переговоров с оппозиционной Австрийской партией свободы для формирования новой коалиции.

Как передавало ИА Регнум, ранее 5 января президент Австрии Александер Ван дер Беллен заявил, что правительство страны после отставки Нехаммера возглавит новый канцлер, который приступит к своим обязанностям на следующей неделе, 6–12 января.

На парламентских выборах в Австрии в сентябре 2024 года победу одержала оппозиционная Австрийская партия свободы, набравшая около 29% голосов. Правящая Австрийская народная партия под руководством Нехаммера получила около 26% голосов, Социал-демократическая партия — 21%.

Из-за разногласий между руководителями партий, прошедших в парламент, новое правительство страны так и не было сформировано. 4 января Нехаммер заявил, что уйдёт в отставку.