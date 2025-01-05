Вена, 5 января, 2025, 18:04 — ИА Регнум. Правительство Австрии после отставки действующего главы кабмина Карла Нехаммера возглавит новый канцлер. Он приступит к своим обязанностям на следующей неделе, заявил 5 января президент республики Александер Ван дер Беллен.

Global Look Press/IMAGO/photonews. at/Georges Schne Александер Ван дер Беллен и Карл Нехаммер

«После ухода со своего поста Карла Нехаммера Австрия получит нового канцлера на время переходного периода, он приступит к исполнению своих обязанностей на следующей неделе», — приводит его слова информагентство Austria Presse-Agentur.

Каких-либо дополнительных подробностей о кандидатуре нового главы австрийского правительства президент не привёл.

Ранее некоторые руководители правящей Австрийской народной партии предложили выдвинуть экс-канцлера страны Себастьяна Курца на пост главы правительства в случае проведения перевыборов.

Он занимал пост канцлера Австрии в 2017–2021 годах. В 2024 году суд приговорил его к восьми месяцам лишения свободы за дачу ложных показаний на заседании парламентского комитета. Курц обжаловал приговор.

Как передавало ИА Регнум, после провала переговоров о формировании коалиционного правительства с социал-демократами Нехаммер от Австрийской народной партии заявил, что в ближайшие дни подаст в отставку.

На парламентских выборах в Австрии в сентябре 2024 года победу одержала выступающая против антироссийских санкций оппозиционная Австрийская партия свободы, набравшая около 29% голосов. Правящая Австрийская народная партия под руководством Нехаммера получила около 26% голосов, Социал-демократическая партия — 21%.