Москва, 5 января, 2025, 18:18 — ИА Регнум. Тяжёлая форма течения метапневмовируса грозит маленьким детям, пожилым людям и лицам с иммунодефицитом. Об этом сообщил главный внештатный специалист Минздрава по инфекционным болезням профессор Владимир Чуланов.

Петр Ковалев/ТАСС

«Риску тяжёлого течения инфекции подвержены дети до пяти лет, взрослые старше 65 лет, а также лица, страдающие иммунодефицитом», — рассказал он.

Чуланов уточнил, что симптомами болезни являются типичные проявления ОРВИ, среди которых кашель, заложенность носа, повышение температуры и т.д. При этом он отметил, что у взрослых здоровых людей метапневмовирус протекает в лёгкой форме либо вообще бессимптомно. Эксперт также подчеркнул, что метапневмовирус широко распространён по всему миру, в том числе и в России, и что данный патоген относится к типичным возбудителям ОРВИ.

По словам специалистов, метапневмовирус передаётся преимущественно воздушно-капельным, реже контактно-бытовым путем. Симптомы при инфицировании HMPV напоминают простуду или заболевание гриппом и включают в том числе кашель, жар, заложенность носа и общее переутомление. Такие признаки проявляются спустя три-шесть дней после заражения.

Как передавало ИА Регнум, 5 января издание Independent сообщило, что власти Китая усилили меры по борьбе со вспышкой метапневмовируса человека. Местные СМИ сравнили ситуацию с периодом начала распространения коронавирусной инфекции в 2019 году, отметив, что «неустойчивая тенденция к росту» заражения вирусом наблюдается среди несовершеннолетних до 14 лет.