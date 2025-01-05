Москва, 5 января, 2025, 17:55 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о награждении почётной грамотой ведущего интеллектуальной телевикторины «Что? Где? Когда?» Бориса Крюка, а также объявил благодарность коллективу телепередачи. Документ опубликован на портале правовой информации.

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Согласно тексту распоряжения, Крюк и команда ООО «Телекомпания «Игра-ТВ» были награждены за вклад в создание актуальных телевизионных проектов.

Крюк является ведущим телепередачи, которая семь раз становилась обладателем российской премии «ТЭФИ», с 2001 года.

Как передавало ИА Регнум, 27 декабря Путин наградил актёра театра и кино, народного артиста РСФСР Михаила Боярского орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную творческую деятельность.