Москва, 5 января, 2025, 16:15 — ИА Регнум. Жительница Нижнего Новгорода Елена Секретарева, которая вышла в финал конкурса красоты для замужних женщин «Миссис Мира» в США, выступит на конкурсе с лентой «Сибирь». Об этом участница рассказала 5 января в беседе с ТАСС.

Фото из личного архива Елены ​​​​​Секретаревой

Она уточнила, что такое решение принял организационный комитет конкурса.

«Я даже обрадовалась, потому для меня Сибирь ассоциируется с нашей русской зимней сказкой», ― призналась Секретарева.

По её словам, представлять Россию на конкурсе она будет в костюме под названием «Северное сияние». Национальное платье выполнено в бело-голубых тонах северного сияния, оно будет расшито тысячами страз и бисером, а головной убор сделают из камней Сваровски.

В финал конкурса «Миссис мира — 2024» вышли 65 участниц из разных концов планеты. Он пройдёт с 24 по 31 января в Лас-Вегасе в США.

Как сообщало ИА Регнум, 17 ноября стало известно, что участница из России 18-летняя Валентина Алексеева, уже завоевавшая титул «Мисс Россия — 2024», прошла в финал конкурса «Мисс Вселенная» в Мексике. Как уточнила гендиректор национального конкурса Анастасия Беляк, российская участница попала в топ-30 финалисток конкурса.

Представительница Республики Чувашия 18-летняя Валентина Алексеева стала обладательницей титула «Мисс Россия — 2024». Финал смотра состоялся поздно вечером 5 октября. В нём участвовали 50 девушек со всей страны.

Жительница Австралии 21-летняя Джессика Лейн впервые в истории своей страны одержала победу в конкурсе «Мисс Земля — 2024» — одном из четырёх крупнейших международных конкурсов красоты, в котором приняли участие представительницы 76 стран, включая Россию и Белоруссию. Церемония награждения завершилась 9 ноября в филиппинском городе Параньяке.