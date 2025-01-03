Киев, 4 января, 2025, 00:26 — ИА Регнум. На Украине ночью 4 января воздушную тревогу объявили в Киеве. Также сирены взвыли в двух областях.

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Киеве воздушную тревогу объявили в 00:01 мск.

Население Харьковской и Днепропетровской областей сирены предупредили об опасности с воздуха в 23:38 мск 3 января.

Как сообщало ИА Регнум, в районе старого аэродрома в Чернигове после удара прогремели четыре взрыва, проинформировал 3 января координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев.

Днём ранее на фоне воздушной тревоги в Днепропетровске прогремели взрывы. После этого звуки сирен раздавались в Черкасской, Полтавской, Закарпатской, Херсонской областях. По информации украинского интернет-издания «Страна. ua», тревогу объявили из-за угрозы баллистических ракет.