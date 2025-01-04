Оренбург, 4 января, 2025, 17:24 — ИА Регнум. В Оренбургской области произошла автоавария с участием трёх машин, погибли пять человек. Об этом 4 января сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

УМВД России по Оренбургской области

Уточняется, что на трассе столкнулись два легковых автомобиля ― Toyota и Skoda Fabia ― и большегруз Scania.

«В 17:27 (15:27 мск) поступило сообщение о ДТП <…> на трассе М-5 «Урал» подъезд к Оренбургу вблизи посёлка Переволоцкий», ― говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Известно, что в большегрузе и в одной из иномарок были только водители, во второй иномарке ехали четыре человека. В результате ДТП погибли пять человек.

Сотрудники МЧС России деблокировали тела погибших. На месте ДТП организовано реверсивное движение. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.

Как сообщало ИА Регнум, 31 декабря на трассе М-5 в Бузулукском районе Оренбургской области произошло ДТП с участием легковой машины и эвакуатора. В результате аварии погибли четыре человека.

28 декабря под Бийском в Алтайском крае столкнулись сразу 29 автомобилей. На дороге была ограниченная видимость, и водитель автомобиля «Шевроле Нива» въехал в машину, которая двигалась впереди. Это спровоцировало череду новых столкновений.