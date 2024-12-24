Красноярск, 24 декабря, 2024, 12:53 — ИА Регнум. Федеральную трассу Р-255 «Сибирь» перекрыли под Красноярском из-за ДТП. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба главного управления МВД по Красноярскому краю 24 декабря.

кадр из видео

Сообщается, что днём на 961-м км автодороги в Рыбинском районе столкнулись две грузовые машины и один легковой автомобиль «Тойота». В результате аварии грузовики загорелись, отмечается в публикации.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3937472" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Две фуры и легковушка загорелись после столкновения в Красноярском крае

«Движение на участке трассы сейчас перекрыто в обоих направлениях. Информации о пострадавших нет. В настоящий момент сотрудниками Госавтоинспекции организован объезд через п. Громадск и с. Рыбное», — сообщили в пресс-службе.

Кроме того, отмечается, что на месте работают сотрудники ДПС и оперативные службы.

Как передавало ИА Регнум, 22 декабря произошло массовое ДТП с участием пожарной машины и автобуса на Новочеркасском бульваре в Москве. Авария случилась из-за того, что водитель не уступил спасателям дорогу. В результате ДТП пострадали 15 человек, 14 из них госпитализировали. Среди них были дворе пожарных и один ребёнок.

В Санкт-Петербурге 22 декабря водитель автомобиля Geeley сбил шесть пешеходов и скрылся с места ДТП. Отмечается, что пострадавшие ждали сигнала светофора около перехода, среди них — 13-летняя девочка. Всех доставили в больницу.