Федеральную трассу Р-255 перекрыли под Красноярском из-за тройного ДТП
МВД: федеральную трассу Р-255 перекрыли под Красноярском из-за тройного ДТП
Красноярск, 24 декабря, 2024, 12:53 — ИА Регнум. Федеральную трассу Р-255 «Сибирь» перекрыли под Красноярском из-за ДТП. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба главного управления МВД по Красноярскому краю 24 декабря.
Сообщается, что днём на 961-м км автодороги в Рыбинском районе столкнулись две грузовые машины и один легковой автомобиль «Тойота». В результате аварии грузовики загорелись, отмечается в публикации.
«Движение на участке трассы сейчас перекрыто в обоих направлениях. Информации о пострадавших нет. В настоящий момент сотрудниками Госавтоинспекции организован объезд через п. Громадск и с. Рыбное», — сообщили в пресс-службе.
Кроме того, отмечается, что на месте работают сотрудники ДПС и оперативные службы.
Как передавало ИА Регнум, 22 декабря произошло массовое ДТП с участием пожарной машины и автобуса на Новочеркасском бульваре в Москве. Авария случилась из-за того, что водитель не уступил спасателям дорогу. В результате ДТП пострадали 15 человек, 14 из них госпитализировали. Среди них были дворе пожарных и один ребёнок.
В Санкт-Петербурге 22 декабря водитель автомобиля Geeley сбил шесть пешеходов и скрылся с места ДТП. Отмечается, что пострадавшие ждали сигнала светофора около перехода, среди них — 13-летняя девочка. Всех доставили в больницу.