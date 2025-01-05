Казань, 5 января, 2025, 08:23 — ИА Регнум. Ограничения на полёты введены в аэропорту Казани в целях безопасности, сообщил 5 января пресс-секретарь Росавиации Артём Кореняко в Telegram-канале.

Егор Алеев/ТАСС

«Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы», — написал Кореняко.

Решение принято для обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов. Это главный приоритет для экипажей, авиадиспетчеров и служб аэропорта, подчеркнул он.

Как сообщало ИА Регнум, аэропорт Казани приостанавливал приём и отправку рейсов 2 января. В прошлом месяце ограничения вводились пять раз, в том числе 28 и 31 декабря, а также 21 декабря, когда Казань атаковали украинские беспилотники. В тот день в городе зафиксировали восемь прилётов БПЛА. Один из них ― на промышленном предприятии, один ― над рекой, шесть ― в жилом массиве. По сообщениям властей, пострадавших не было.

Ночью 5 января средства противовоздушной обороны уничтожили в небе над пятью регионами России 61 украинский беспилотник. Самому массированному налёту подверглась Ростовская область — там сбили 37 дронов. Ещё 20 беспилотников ВСУ ликвидировали над территорией Брянской области, два — над Воронежской, по одному — над Белгородской и Орловской областями.