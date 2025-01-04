Тбилиси, 5 января, 2025, 00:37 — ИА Регнум. В Тбили и крупных городах Грузии 4 января прошли очередные акции протеста с требованием проведения новых парламентских выборов в стране, сообщила телекомпания «Мтавари архи».

Иван Шилов ИА Регнум Грузия

Антиправительственные акции состоялись в центре Катаиси, а также пред зданием Конституционного суда в Батуми и в Зугдиди. В Тбилиси протестующие собрались перед зданием парламента.

Как сообщало ИА Регнум, жители Тбилиси, которые представляют оппозицию в Грузии, встретили Новый год на проспекте Руставели. Они накрыли большой общий праздничный стол.

Грузия сохраняет курс на евроинтеграцию и будет стремиться к вступлению в Европейский союз. Об этом заявил новый президент республики Михаил Кавелашвили в ходе своего первого публичного выступления 30 декабря.

Кавелашвили избрали президентом 14 декабря. Впервые выборы проводили выборщики. Оппозиционные партии в выборах не участвовали, так как не признают парламентские выборы, прошедшие в октябре. Саломе Зурабишвили встала на сторону оппозиции.