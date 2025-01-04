Молдавия, 4 января, 2025, 20:03 — ИА Регнум. Мэры Кишинёва и Бельцы потребовали у властей Молдавии компенсировать увеличение тарифов на свет в связи с энергокризисом.

EPA/CJ GUNTHER/ТАСС

Как передавало ИА Регнум, 30 декабря советник директора молдавского государственного предприятия Energocom Виктор Бынзарь заявил, что ГРЭС в Приднестровье с 1 января 2025 года не будет поставлять электроэнергию в Молдавию.

Ранее эта электростанция практически полностью обеспечивала потребности в электричестве правобережной части Молдавии. Бынзарь уточнил, что контракт с приднестровским предприятием не был продлён.

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