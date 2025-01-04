Барселона, Испания, 4 января, 2025, 20:02 — ИА Регнум. Испанская футбольная федерация и Ла Лига (организатор розыгрыша чемпионата страны) аннулировали игровую лицензию полузащитника Дани Ольмо и отклонили запрос «Барселоны» на регистрацию футболиста из-за несоответствия клуба экономическим требованиям («финансовый fair play»). Об этом в субботу, 4 января, сообщила пресс-служба федерации.

Global Look Press/IMAGO/Maximilian Koch Дани Ольмо

Ольмо не сможет играть в чемпионате Испании до конца сезона 2024/25 годов.

В конце 2024 года суд Барселоны отклонил апелляцию клуба о регистрации Ольмо. «Барселона» обратилась к федерации по вопросу о контрактах Ольмо, а также Пау Виктора.

Ольмо стал игроком «Барселоны» летом 2024 года. Стоимость его трансфера из «Лейпцига» составила 55 млн евро. Зарегистрировать Ольмо для участия в чемпионате Испании «Барселона» смогла только после ухода из команды Илкая Гюндогана и травмы Андреаса Кристенсена, при этом игрок был зарегистрирован только до конца 2024 года.

В сентябре–декабре 2024 года Ольмо сыграл за «Барселону» 15 матчей во всех турнирах и забил 6 голов. По условиям контракта он может бесплатно покинуть команду, если его не зарегистрируют для участия в чемпионате в январе.

Как передавало ИА Регнум, в декабре Международная федерация футбола запретила московскому футбольному клубу ЦСКА и подмосковным «Химкам» регистрировать новых игроков до лета 2026 года. Подобные ограничения накладываются из-за нарушений, в том числе финансовых. Ранее ЦСКА подписал контракт с Миралемом Пьяничем, выступавшим ранее за «Ювентус» и «Барселону», а «Химки» заключили соглашение с воспитанником каталонского клуба Алексом Корредерой.