Химки, Московская область, 15 сентября, 2024, 13:06 — ИА Регнум. Подмосковный футбольный клуб «Химки» подписал контракт с воспитанником испанской «Барселоны» Алексом Корредерой, сообщает 15 сентября пресс-служба команды.

IMAGO/Photo Players Images/Global Look Press

«Добро пожаловать, Алекс! Желаем успешной игры и побед в составе нашей команды», — сообщается в Telegram-канале клуба.

Испанец является воспитанником каталонской «Барселоны», в системе «сине-гранатовых» игрок пробыл с 2004-го по 2015-й год.

Ранее полузащитник выступал за клуб «Тенерифе» из Сегунды, проведя в сумме 118 матчей и отметившись тремя голами и шестью голевыми передачами.

Стоимость трансфера 28-летнего испанского полузащитника, по неофициальным данным, составила 500 тыс. евро.

Как передавало ИА Регнум, 12 сентября мексиканский защитник Сесар Монтес перешёл из испанской «Альмерии» в московский «Локомотив».

11 сентября албанский футболист Марвин Чуни перешёл из итальянского «Фрозиноне» в казанский «Рубин». 7 сентября полузащитник Артур Гомес перешёл из бразильского клуба «Крузейро» в московское «Динамо». 9 сентября полузащитник сборной России по футболу Антон Миранчук подписал контракт со швейцарским клубом «Сьон».