Москва, 25 сентября, 2024, 12:38 — ИА Регнум. Известный боснийский футболист Миралем Пьянич, выступавший ранее за туринский «Ювентус» и каталонскую «Барселону», прилетел в Москву, чтобы подписать контракт со столичным ЦСКА, сообщило боснийское издание Sportske. ba 25 сентября.

Вероника Зорина/ТАСС Миралем Пьянич

«В толстовке и шортах, с сумкой и шарфом ЦСКА на шее он (Пьянич. — Прим. ред.) вошёл в здание аэропорта Внуково — одного из трёх гражданских аэропортов столицы России. Он подпишет контракт сроком на один сезон с возможностью продления ещё на один год», — говорится в сообщении.

По данным издания, зарплата Пьянича в ЦСКА составит 1 млн евро в год плюс бонусы. Сам футболист рассказал о предвкушении игры за армейский клуб.

«Не могу дождаться, чтобы начать. Я много знаю о ЦСКА, великий клуб. Я разговаривал с Рахимичем (ранее играл за ЦСКА. — Прим. ред.), моим хорошим другом», — цитирует его слова издание.

Босниец, играющий на позиции полузащитника, известен по выступлениям за «Рому» и «Ювентус» в Италии, а также за испанскую «Барселону». Последний сезон он провёл в ОАЭ. С июля этого года футболист находился в статусе свободного агента.

Как передавало ИА Регнум, 15 сентября подмосковный футбольный клуб «Химки» подписал контракт с воспитанником испанской «Барселоны» Алексом Корредерой. Ранее полузащитник выступал за испанский клуб «Тенерифе», проведя в сумме 118 матчей и отметившись тремя голами и шестью голевыми передачами. Стоимость трансфера 28-летнего испанского полузащитника, по неофициальным данным, составила 500 тыс. евро.

12 сентября известный российский футболист Артём Дзюба перешёл в футбольный клуб «Акрон» из Тольятти. 29 мая стало известно, что Дзюба покинул московский футбольный клуб «Локомотив» после завершения контракта.