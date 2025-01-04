Киев, 4 января, 2025, 18:39 — ИА Регнум. Американский предприниматель Илон Маск должен поспособствовать проведению на Украине новых выборов. Об этом написала украинская журналистка Диана Панченко.

Global Look Press/Allison Robbert — Pool via CNP/Keystone Press Agency

«Пусть Маск потребует провести выборы на Украине», — отметила она на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter).

Такое сообщение журналистка оставила, комментируя новость о том, что указанный миллиардер призвал власти Британии назначить в королевстве новые парламентские выборы. Обращение Маска было связано с результатами последних опросов, которые показали провал политики правящей в стране Лейбористской партии.

Как передавало ИА Регнум, полномочия главы киевского режима Владимира Зеленского истекли ещё в мае. Он отменил провидение президентских выборов, заявив, что голосование на Украине «несвоевременно». 16 декабря президент России Владимир Путин отметил, что в украинской конституции нет способа для продления полномочий президента, а ссылка на военное положение в стране в этом случае не имеет никакого значения.

19 декабря в ходе совмещённой с пресс-конференцией прямой линии президент РФ напомнил, что действующее руководство Украины является нелегитимным. Он уточнил, что единственным легитимным органом власти на украинской территории является Верховная рада.

Путин также подчеркнул, что Россия готова разговаривать с любым человеком на Украине после президентских выборов в этой стране, в том числе с нынешним главой киевского режима, но подписывать мирные документы РФ будет только с легитимными властями Украины.