Москва, 4 января, 2025, 18:16 — ИА Регнум. Актёр, сценарист и клипмейкер Сергей Косач, автор популярных в 1990-е годы клипов «Бухгалтер» и «Семечек стакан», скоропостижно скончался в возрасте 58 лет. Об этом сообщила 4 января изданию aif.ru актриса Татьяна Брындина.

kino-teatr.ru

Артист умер накануне. Похороны состоятся 8 января.

«У меня в голове не укладывается: здоровый, крепкий, достаточно молодой мужчина… В последние годы он писал книги, сценарии, тексты песен. Много путешествовал», — поделилась Брындина.

Сергей Косач родился 3 августа 1966 года. Окончил режиссёрский факультет ГИТИС. В 1990-е годы получил широкую известность как клипмейкер: среди его работ клипы «Семечек стакан», «Люби его» и другие. Клип на песню «Бухгалтер» группы «Комбинация» получил премию «Овация» в 1991 году.

Косач также работал с группами «Кармэн», «Технология», исполнителями Игорем Сарухановым, Алёной Апиной, Машей Распутиной, Александром Барыкиным и другими.

В 2005 году Косач, выступив в качестве режиссёра и сценариста, снял комедию «Убить Бэллу». Главные роли в нём исполнили Алёна Апина и Игорь Лифанов.

Косач снялся в ряде сериалов: «Закон и порядок», «Кодекс чести», «След», «Солдаты», «Адвокат», «Провинциальные страсти». В 2008 году он выпустил книгу «Кино, попса и казино», в которой скрыл за вымышленными персонажами известных артистов, режиссёров и продюсеров.