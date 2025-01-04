Москва, 4 января, 2025, 17:33 — ИА Регнум. В Москве скончался актёр Московского драматического театра имени Гоголя, заслуженный артист России Александр Зотов. Об этом сообщили в пресс-службе театра.

teatrgogolya.ru

Зотов ушёл из жизни 3 января.

«Александру Борисовичу было 69 лет. <…> Его внезапный уход ― огромная потеря для театра. Выражаем искренние соболезнования близким, друзьям и коллегам Александра Борисовича», ― говорится в сообщении на сайте театра.

Скоропостижный уход артиста связан с проблемами с сердцем, сообщила газета МК.RU. Полтора года назад он перенес операцию.

Прощание с Александром Зотовым состоится 6 января.

Зотов родился 29 апреля 1955 года. В 1982 году окончил ГИТИС, актёр драматического театра и кино. С юных лет он был предан театру: его творческий путь начался в 1970 году с Московского молодёжного театра-студии «На Красной Пресне». Он стоял у истоков создания театра «Около дома Станиславского», где сыграл десятки ролей в спектаклях, прославивших театр не только в России, но и за рубежом.

С 2021 года он служил в Театре Гоголя, играл центральные роли в спектаклях «Девять», «Воскресение», «Други игрищ и забав».

В 1999 году Зотов получил звание заслуженного артиста России.