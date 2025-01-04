Вашингтон, 4 января, 2025, 12:51 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский интуитивно пытается рассказать украинцам правду об окончании спецоперации. Об этом заявил американский военный эксперт Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала Deep Dive, комментируя растерянность Зеленского во время ответа на вопрос по этой теме.

LUDOVIC MARIN/POOL/EPA/ТАСС Глава киевского режима Владимир Зеленский

«Это был один из моментов, когда правда наконец вышла наружу. Зеленский всегда был очень осмотрителен в своих заявлениях. Он всегда был оптимистичен и позитивен. И затем внезапно, когда дело доходит до этого, он запинается, заикается, буквально останавливается на полуслове», — отметил он.

Дэвис предположил, что Зеленский интуитивно не хочет лгать украинскому народу по поводу возвращения к границам 1991 года и возврата утраченных территорий.

Как передавало ИА Регнум, 3 января Зеленский заявил, что после встречи с ним парализованный боец ВСУ вновь начал ходить. Об этом он рассказал в интервью изданию «Фокус».

Вскоре после этого ирландский журналист Чей Боуз высмеял его. Коррумпированный диктатор, который закопал в землю миллион украинцев, сравнивает себя с Иисусом Христом, указал журналист в публикации.