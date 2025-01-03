Киев, 3 января, 2025, 17:56 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что после встречи с ним парализованный боец ВСУ вновь начал ходить. Об этом он рассказал в интервью изданию «Фокус».

Ward Vandael/Global Look Press Владимир Зеленский

«Парень, с которым я фотографировался, не мог ходить. Он проходил реабилитацию в США и получал помощь здесь», — сообщил политик.

Зеленский также отметил, что перед интервью ему рассказали, что военнослужащий исцелился и вновь встал на ноги. Он не стал связывать выздоровление бойца с их встречей и поблагодарил американских врачей за их работу.

Как передавало ИА Регнум, 3 января Зеленский также заявил, что избранный президент США Дональд Трамп будет ждать его с визитом одним из первых после своей инаугурации 20 января. По словам главы киевского режима, Трамп назвал урегулирование украинского конфликта своим приоритетом.