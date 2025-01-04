Зеленского высмеяли за его слова про излечение парализованного бойца ВСУ
Журналист Боуз: Зеленский возомнил себя Иисусом Христом
Дублин, 4 января, 2025, 04:10 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский возомнил, что стал вторым Иисусом Христом. Об этом заявил ирландский журналист Чей Боуз.
Так он отреагировал на признание Зеленского о том, что после встречи с ним неходячий боец ВСУ снова начал ходить.
«Коррумпированный диктатор, который закопал в землю миллион украинцев, продавший свою страну и подавивший демократию. Теперь он сравнивает себя с Иисусом Христом», — написал Боуз в соцсети X.
Как сообщало ИА Регнум, Зеленский заявил, что после встречи с ним парализованный боец ВСУ вновь начал ходить. Об этом он рассказал в интервью изданию «Фокус».
Депутат Верховной рады Александр Дубинский раскритиковал главу киевского режима за изменение даты празднования Рождества и задал ему неудобный вопрос: будет ли он праздновать свой день рождения на 14 дней раньше.
25 января Зеленскому исполнится 47 лет.
28 июля 2023 года Зеленский подписал закон о переносе празднования Рождества на Украине с 7 января на 25 декабря.