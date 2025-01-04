Саратов, 4 января, 2025, 12:10 — ИА Регнум. Легковой автомобиля Belgee, по предварительным данным, протаранил семь машин в Саратове. Об этом сообщили в пресс-службе городского управления Госавтоинспекции.

Госавтоинспекция г. Саратова

Массовое ДТП произошло утром 4 января на улице Чернышевского в Заводском районе города. Иномарка вылетела с дороги на зеленую зону, а после на парковку, где и случились столкновения с другими машинами.

Автомобиль едва не задел прохожего, который в это время гулял с собакой. В результате аварии травмы получил 36-летний водитель Belgee. Его доставили в больницу.

Как сообщало ИА Регнум, 3 января на внешней стороне 68-го км Московской кольцевой автомобильной дороги произошло массовое ДТП. Из-за этого было затруднено дорожное движение на участке 3,5 км.