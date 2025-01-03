Москва, 3 января, 2025, 15:15 — ИА Регнум. На внешней стороне 68-го км Московской кольцевой автомобильной дороги произошло массовое ДТП с участием нескольких автомобилей, сообщает 3 января департамент транспорта.

Petrov Sergey/Global Look Press

«Движение затруднено на 3,5 км. Пожалуйста, выбирайте пути объезда», — сказано в публикации дептранса в Telegram-канале.

На данный момент на месте происшествия работают оперативные службы столицы. Выясняются обстоятельства аварии и уточняются данные о пострадавших.

В этот же день массовое ДТП произошло на севере Казахстана. По предварительным данным, автомобили столкнулись на трассе в Акмолинской области. Из 95 машин, которые попали в ДТП, эвакуатор извлёк 10 автомобилей. 30 транспортных средств покинули место аварии самостоятельно (или без помощи спецтехники). Информация о пострадавших не поступала.

Как передавало ИА Регнум, утром 22 ноября в Москве на 12-м км МКАД столкнулись пять автомобилей с участием снегоуборочного транспорта. В результате аварии погиб один человек.

31 декабря на севере Москвы столкнулись два пассажирских автобуса. Пострадавших в результате ДТП нет.

Ранее, 26 декабря, в Лефортовском тоннеле в Москве столкнулись три автомобиля. Водитель Lexus сильно превысил скорость и произвёл столкновение с другими машинами, он погиб. Серьёзные травмы получил пассажир иномарки.