Вашингтон, 4 января, 2025, 10:13 — ИА Регнум. Российский истребитель Су-57, прошедший проверку на прочность в зоне специальной операции, превосходит все остальные самолёты пятого поколения по испытанности в боевых условиях. Об этом пишет американский журнал Military Watch Magazine (MWM).

Нина Падалко/РИА Новости

«Благодаря участию Су-57 в операциях на Украине с начала 2022 года с ним всё ещё совершенно никто не сравнится из истребителей своего поколения по степени испытанности в боях с высокой интенсивностью», — указано в публикации.

Уточняется, что российский истребитель способен выполнять множество тактических задач на поле боя, начиная с ликвидации целей в воздухе, заканчивая подавлением систем ПВО.

В настоящее время истребители пятого поколения, помимо России, имеются у США (F-22 Raptor и F-35 Lightning) и у Китая (J-20 и J-35).

Самолёт Су-57 является истребителем пятого поколения с использованием технологии малозаметности. Самолёт создан для боя с любыми истребителями потенциального противника, а также может использоваться для уничтожения наземных и надводных целей.

Как передавало ИА Регнум, секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу в середине ноября на выставке Airshow China в Китае заявил, что российский Су-57 прекрасно зарекомендовал себя в зоне проведения спецоперации. Он также назвал истребитель прекрасной машиной.

Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов 7 ноября отметил, что Су-57 в зоне спецоперации показал высокую эффективность противодействия американским зенитно-ракетным комплексам Patriot, а также другим западным системам ПВО.