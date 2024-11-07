Москва, 7 ноября, 2024, 11:54 — ИА Регнум. Российский истребитель пятого поколения Су-57 продемонстрировал эффективность в рамках противодействия американским зенитно-ракетным комплексам (ЗРК) Patriot и другим западным системам противовоздушной обороны (ПВО), заявил генеральный директор государственной корпорации «Ростех» Сергей Чемезов в преддверии авиасалона Airshow China в Чжухае.

Марина Лысцева/ТАСС

По его словам, указанный самолёт является единственной боевой машиной в мире, показавшей такой результат. Он уточнил, что, помимо Patriot, истребитель хорошо справляется с норвежским NASAMS и немецким IRIS-T.

«Сегодня Су-57 — единственный в мире истребитель пятого поколения, который доказал эффективность в условиях противодействия со стороны современных западных комплексов ПВО, включая Patriot, NASAMS и IRIS-T», — сказал гендиректор.

Чемезов подчеркнул, что самолёт способен использовать самые современные боевые средства, в том числе малозаметные крылатые ракеты Х-69. Он отметил, что в производстве Су-57 задействована большая цепочка предприятий «Ростеха».

Гендиректор также сообщил, что на Airshow China будет представлена экспортная версия истребителя — Су-57Э. Впервые самолёт примет участие в лётной программе за пределами РФ. Чемезов добавил, что истребитель имеет высокий экспортный потенциал и боевая машина уже заинтересовала иностранных заказчиков.

Как сообщало ИА Регнум, 12 сентября Объединённая авиастроительная корпорация (ОАК, входит в «Ростех») передала Воздушно-космическим силам (ВКС) России партию новых истребителей Су-57 и Су-35С. Самолёты совершили перелёт на аэродром базирования.

В январе американский журнал Military Watch Magazine написал, что Су-57 успешно показал себя в боях в зоне проведения специальной военной операции России, причём не только в ударах с воздуха по наземным объектам. Самолёты также применялись для выведения из строя систем ПВО Украины и участвовали в воздушных боях.

В конце октября обозреватель американского журнала The National Interest Питер Сучиу выразил мнение, что в случае гипотетического воздушного боя израильский истребитель F-35 производства США якобы может одержать верх над Су-57 российского производства, если его приобретёт армия Ирана.

Лётчик-инструктор Андрей Краснопёров в разговоре с ИА Регнум отметил, что статья The National Interest, в которой говорится о превосходстве F-35 над Су-57, может быть «заказной» и направленной на дестабилизацию рынка экспортной продукции. Он добавил, что сравнение самолётов российского и американского производства в контексте подготовленности тех или иных пилотов некорректно.