Пекин, 14 ноября, 2024, 10:52 — ИА Регнум. Российский многоцелевой истребитель пятого поколения Су-57 прекрасно зарекомендовал себя в зоне проведения спецоперации, заявил 14 ноября секретарь Совбеза России Сергей Шойгу на выставке Airshow China в Китае.

Андрей Катаев/РИА Новости

В беседе с лётчиком-испытателем Шойгу назвал Су-57 прекрасной машиной.

«Уже в первом боевом применении зарекомендовала себя очень хорошо», — отметил секретарь СБ РФ.

Международный авиасалон Airshow China начал работу 12 ноября. Су-57 принимает участие в лётной программе выставки, которая продлится до конца этой недели.

Как сообщало ИА Регнум, 7 ноября гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов заявил, что Су-57 в зоне СВО показал высокую эффективность противодействия американским зенитно-ракетным комплексам Patriot, а также другим западным системам противовоздушной обороны.

Гендиректор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев 13 ноября заявил о подписании первых контрактов на экспорт Су-57. Истребители пожелали приобрести партнёры из дружественных стран.