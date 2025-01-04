Вашингтон, 4 января, 2025, 04:55 — ИА Регнум. Своим решением заблокировать сделку по покупке американской сталелитейной компании U. S. Steel японским концерном Nippon Steel президент США Джо Байден нанёс оскорбление Японии и поставил под угрозу конкурентоспособность Америки. Подобные действия американского лидера глава U. S. Steel Дэвид Бурритт назвал позорными и коррумпированными.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

«Нам был нужен президент, который знает, как заключить лучшую сделку для Америки, и усердно работает, чтобы это осуществить… Мы намерены бороться с политической коррупцией президента Байдена», — сказал Бурритт в официальном заявлении.

Глава U. S. Steel подчеркнул, что блокировка этой сделки является позорным и коррумпированным действием Байдена. Американский президент навредил будущему компании, её работников и национальной безопасности США, заявил Бурритт.

В пятницу 3 января Джо Байден заблокировал сделку на покупку американской сталелитейной компании U. S. Steel японским концерном Nippon Steel. Сумма сделки составляла почти 15 млрд долларов.

Как сообщало ИА Регнум, Джо Байден стал худшим президентом в истории США, полной и абсолютной катастрофой для Америки, заявил избранный американский президент Дональд Трамп.

Американский бизнесмен и будущий член команды избранного президента Дональда Трампа Илон Маск обвинил администрацию действующего главы Белого дома Джо Байдена в государственной измене. Причиной послужила продажа материалов для строительства стены на границе с Мексикой.