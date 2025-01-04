Москва, 4 января, 2025, 04:44 — ИА Регнум. Мошенники начали использовать новую схему обмана: они звонят жертве и предлагают принять участие в коллегии присяжных заседателей. Для отказа от участия в коллегии они требуют перейти по ссылкам. Подробности обмана рассказал «РИА Новости» руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

ИА Регнум Телефонные мошенники

Человек получает сообщение на электронную почту или мессенджеры, в которых говорится, что он якобы выбран для участия в коллегии присяжных. В случае неявки они угрожают административной и уголовной ответственностью.

Чтобы отказаться от участия, необходимо нажать на ссылку в вызове и указать причину невозможности участия.

Мошенники также могут представляться силовиками и отправлять вызовы в правоохранительные или налоговые органы. В таких вызовах они указывают, что гражданин подозревается в соучастии в вымышленном преступлении. При этом, они прикрепляют активные ссылки, переход по которым может дать злоумышленникам доступ к паролям от различных приложений, включая банковские.

Юрист предупредил, что не нужно вступать в диалог, если вы не уверены в том, от кого поступил звонок. Также можно перезвонить в организацию по телефону, указанному на официальном сайте.

Как сообщало ИА Регнум, поддельные сайты мошенников могут полностью копировать настоящие, отличаясь лишь одним символом в домене. Об этом заявил глава направления по развитию стратегии информационной безопасности ИТ-интегратора «Телеком биржа» Александр Блезнеков.

Самыми распространёнными способами мошенничества в 2024 году стали те, при которых злоумышленники звонят сотрудникам компаний и представляются им руководителями с просьбой перевести деньги, предлагают фейковые розыгрыши или выдают себя за сотрудников несуществующих ведомств.